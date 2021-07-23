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На Закарпатье столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пятница, 23 июля 2021, 14:50

На Закарпатье в Хустовского районе на перегоне столкнулся грузовик и пассажирский поезд, травмированы 5 человек.

Источник: пресс-служба ГСЧС Закарпатской области

Детали: 23 июля возле села Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево-Рокосово) произошло ДТП.

Спасатели сообщают, что там по пока неустановленной причине столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo.

 

На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров.

В результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда) госпитализировали в больницу.

 
 
 

Украинская правда
Темы: ДТПЗакарпатье
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