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Мінкульт підписав меморандум із ГО, щоб зберегти архітектурні перлини XX століття

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:57
Мінкульт підписав меморандум із ГО, щоб зберегти архітектурні перлини XX століття

Міністерство культури й інформаційної політики підписало меморандум із низкою громадських організацій щодо збереження об’єктів культурної спадщини другої половини XX століття, зокрема в архітектурі.

Джерело: Telegram міністра Олександра Ткаченка 

Пряма мова: "Тарілка на Либідській, будівля "Квіти України", безліч фантастичних мозаїк по всій країні… цей список можна продовжувати довго. Але для того, щоб зберегти їх, громадським організаціям доводиться пройти чимало.

Сьогодні МКІП разом з ГО, які опікуються питанням збереження мистецтва та архітектури другої половини ХХ ст, підписали спільний меморандум. 

Меморандум – свідчення нашої підтримки для ГО діяти на місцях, створювати робочі групи по регіонах і відслідковувати, ідентифікувати та, найголовніше, вносити в реєстри ось ті об’єкти культурної спадщини другої половини XX століття по всій Україні, які на сьогодні ніде не зафіксовані. У старих реєстрах їх не було, бо вони не вважаються пам’ятками, а у нових їх немає, бо вони не подаються областями".

Деталі: Ткаченко запевнив, що підписання меморандуму – не просто протокольна формальність. 

За його словами, команда Мінкульту буде сприяти ГО-підписантам у захисті об’єктів, які "найбільше страждають у контексті хаотичної забудови і "розвитку міст", яке далеко не є розвитком".

Ткаченко також зазначив, що близько року команда його міністерства працює над створенням цифрового реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини. 

"Наразі ми на етапі наповнення пілотної частини даними. Це буде "живий" перелік об'єктів у вільному доступі. Переконаний, що він стане ефективним інструментом для обліку та захисту пам'яток, у тому числі, і об’єктів культурної спадщини другої половини XX століття", – заявив Ткаченко.

Меморандум підписано з наступними ГО: Центр соціальних рішень, Інституція нестабільних думок, Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Збережемо Полтаву, Спільне мистецтво, Новокаховське товариство охорони культурної спадщини, Фокус-Схід, Ю7 Урбан Студія, Урбан Ре-Паблік, Культурна спадщина Луганщини, Вінницьке історичне товариство, Мапа реновації, Імаго культури.

"Українська правда" у Threads

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