Минкульт подписал меморандум с ОО, чтобы сохранить архитектурные жемчужины XX века

Министерство культуры и информационной политики подписало меморандум с рядом общественных организаций относительно сохранения объектов культурного наследия второй половины XX века, в частности в архитектуре.

Источник: Telegram министра Александра Ткаченко

Прямая речь: "Тарелка на Лыбидской, здание "Цветы Украины", множество фантастических мозаик по всей стране... этот список можно продолжать долго. Но для того, чтобы сохранить их, общественным организациям приходится пройти немало.

Сегодня МКИП вместе с ОО, которые занимаются вопросом сохранения искусства и архитектуры второй половины ХХ века, подписали совместный меморандум.

Меморандум – свидетельство нашей поддержки для ОО действовать на местах, создавать рабочие группы по регионам и отслеживать, идентифицировать и, самое главное, вносить в реестры вот те объекты культурного наследия второй половины XX века по всей Украине, которые сегодня нигде не зафиксированы. В старых реестрах их не было, потому что они не считаются памятниками, а в новых их нет, потому что они не подаются областями".

Детали: Ткаченко заверил, что подписание меморандума – не просто протокольная формальность.

По его словам, команда Минкульта будет способствовать ОО-подписантам в защите объектов, которые "больше всего страдают в контексте хаотической застройки и "развития городов", которое далеко не является развитием".

Ткаченко также отметил, что около года команда его министерства работает над созданием цифрового реестра недвижимых объектов культурного наследия.

"Сейчас мы на этапе наполнения пилотной части данными. Это будет "живой" перечень объектов в свободном доступе. Убежден, что он станет эффективным инструментом для учета и защиты памятников, в том числе и объектов культурного наследия второй половины XX века", – заявил Ткаченко.

Меморандум подписан со следующими ОО: Центр социальных решений, Институция нестабильных мыслей, Запорожское научное общество им. Я. Новицкого, Сохраним Полтаву, Совместное искусство, Новокаховское общество охраны культурного наследия, Фокус-Восток, Ю7 Урбан Студия, Урбан Ре-Паблик, Культурное наследие Луганщины, Винницкое историческое общество, Карта реновации, Имаго культуры.