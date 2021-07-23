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Ув'язненого побили до смерті в колонії Житомира і списали на "серцеву недостатність"

П'ятниця, 23 липня 2021, 15:53
ілюстративне фото

Через смерть ув’язненого у слідчому ізоляторі виправної колонії Житомира правоохоронці розслідують три кримінальні провадження.

Джерело: прокуратура Житомирської області

Деталі: Згідно з висновком судово-медичного експерта від 19 липня, причиною смерті стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок тощо.

Разом з тим, фельдшер міської медчастини філії "Центру охорони здоров’я ДКВС України" в області 18 ллипня, у день трагічної події,  констатував смерть цього ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра серцева недостатність.

Виходячи з виявлених перевіркою обставин, Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Крім цього, окружною прокуратурою розпочато ще два кримінальних провадження, а саме, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками міської медчастини філії держустанови "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в області та за фактом неналежного виконання службовими особами Житомирської установи виконання покарань своїх службових обов'язків щодо забезпечення належної охорони та нагляду за ув’язненими.

Наразі матеріали проваджень об’єднані в одне провадження, яке скероване до Державного бюро розслідувань для проведення досудового розслідування.

Теми: надзвичайна подіяЖитомирпрокуратура


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