Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ув'язненого побили до смерті в колонії Житомира і списали на "серцеву недостатність"

П'ятниця, 23 липня 2021, 15:53
Ув'язненого побили до смерті в колонії Житомира і списали на серцеву недостатність
ілюстративне фото

Через смерть ув’язненого у слідчому ізоляторі виправної колонії Житомира правоохоронці розслідують три кримінальні провадження.

Джерело: прокуратура Житомирської області

Деталі: Згідно з висновком судово-медичного експерта від 19 липня, причиною смерті стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок тощо.

Разом з тим, фельдшер міської медчастини філії "Центру охорони здоров’я ДКВС України" в області 18 ллипня, у день трагічної події,  констатував смерть цього ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра серцева недостатність.

Виходячи з виявлених перевіркою обставин, Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Крім цього, окружною прокуратурою розпочато ще два кримінальних провадження, а саме, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками міської медчастини філії держустанови "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в області та за фактом неналежного виконання службовими особами Житомирської установи виконання покарань своїх службових обов'язків щодо забезпечення належної охорони та нагляду за ув’язненими.

Наразі матеріали проваджень об’єднані в одне провадження, яке скероване до Державного бюро розслідувань для проведення досудового розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяЖитомирпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
надзвичайна подія
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: