Заключенного избили до смерти в колонии Житомира и списали на "сердечную недостаточность"

Из-за смерти заключенного в следственном изоляторе исправительной колонии Житомира правоохранители открыли три уголовных производства.

Источник: прокуратура Житомирской области

Детали: Согласно заключению судебно-медицинского эксперта от 19 июля, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и др.

Вместе с тем, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ДКВС Украины" в области 18 июля, в день трагического события, констатировал смерть этого заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

Исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Кроме этого, окружной прокуратурой начато еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирской учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными.

Сейчас материалы производств объединены в одно производство, которое направлено в Государственное бюро расследований для проведения досудебного расследования.