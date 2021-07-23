Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленська вирішила провести саміт перших леді і джентльменів у Києві

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:06

З ініціативи дружини президента Олени Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами".

Деталі: Саміт відбудеться напередодні Дня Незалежності.

Повідомляється, що подружжя світових лідерів обговорять виклики, які постали перед країнами через пандемію COVID-19.

Зокрема, про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

Водночас, в ОП не повідомили, лідери яких країн погодилися приїхати на саміт в столицю України. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива Зеленської дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом: "Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах".

За його словами, міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Міністр вважає, що Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДень НезалежностіКиївпрезидент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Львові остаточно демонтували радянський монумент слави

В деклараціях з’явиться графа про подвійне громадянство – указ

Зеленський ввів санкції проти російського ритейлера Wildberries

Новини 23 липня: початок Олімпійських ігор, справа щодо зникнення Чауса

Аргентина не отримала від Росії мільйони доз обіцяного "Спутника V"

Суд у Страсбурзі відхилив перші вимоги РФ до України, в тому числі щодо води в Крим

Усі новини...
Зеленський
Зеленський звільнив першого заступника Баканова - джерело
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки 
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди, яка дозволить оновити локомотивний парк УЗ
Останні новини
02:49
"Іде зачистка": Мін’юст Білорусі ліквідує понад пів сотні неурядових організацій
02:02
фотоПоховали вбитого президента Гаїті
01:18
Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили в Молдову
00:52
Після злив у Росії затопило Сочі
00:20
Посли G7 обговорили з Україною план боротьби зі змінами клімату
23:50
фотоНа Луганщині маршрутка вилетіла в кювет – п’ятеро у лікарні
23:32
Італійці масово реєструються на щеплення через вимогу ковід-сертифікату в ресторанах
23:14
фото, відеоУ Львові остаточно демонтували радянський монумент слави
22:47
фотоУ Словаччині противники вакцинації намагалися прорватися до парламенту
22:33
В деклараціях з’явиться графа про подвійне громадянство – указ
Усі новини...