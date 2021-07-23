Зеленська вирішила провести саміт перших леді і джентльменів у Києві

З ініціативи дружини президента Олени Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами".

Деталі: Саміт відбудеться напередодні Дня Незалежності.

Повідомляється, що подружжя світових лідерів обговорять виклики, які постали перед країнами через пандемію COVID-19.

Зокрема, про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

Водночас, в ОП не повідомили, лідери яких країн погодилися приїхати на саміт в столицю України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива Зеленської дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом: "Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах".

За його словами, міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Міністр вважає, що Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик.