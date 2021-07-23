Зеленская решила провести саммит первых леди и джентльменов в Киеве

По инициативе супруги президента Елены Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленской: "С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами".

Детали: Саммит состоится накануне Дня Независимости.

Сообщается, что супруги мировых лидеров обсудят вызовы, стоящие перед странами из-за пандемии COVID-19.

В частности, о доступе к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации.

В то же время, в ОП не уведомили, лидеры каких стран согласились приехать на саммит в столицу Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива Зеленской позволит регулярно обмениваться опытом: "Жены и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах.

По его словам, международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системной.

Министр считает, что Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку".