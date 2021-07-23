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На Донеччині чоловіка поранило вибухом – імовірно, при обстрілі

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:39

У місті Курахове Донецької області чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху невстановленого предмета – імовірно, під час обстрілу. 

Джерело: поліція Донеччини 

Деталі: До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Усі обставини події встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Донецька областьДонбас


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