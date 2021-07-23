На Донеччині чоловіка поранило вибухом – імовірно, при обстрілі
П'ятниця, 23 липня 2021, 16:39
У місті Курахове Донецької області чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху невстановленого предмета – імовірно, під час обстрілу.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла.
Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.
Усі обставини події встановлюються.
За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).