На Донеччині чоловіка поранило вибухом – імовірно, при обстрілі

У місті Курахове Донецької області чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху невстановленого предмета – імовірно, під час обстрілу.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Усі обставини події встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).