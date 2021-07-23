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На Донеччині чоловіка поранило вибухом – імовірно, при обстрілі

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:39

У місті Курахове Донецької області чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху невстановленого предмета – імовірно, під час обстрілу. 

Джерело: поліція Донеччини 

Деталі: До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Усі обставини події встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьДонбас
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