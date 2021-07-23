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В Донецкой области мужчину ранило взрывом – вероятно, при обстреле

Пятница, 23 июля 2021, 16:39

В городе Курахово Донецкой области мужчина получил телесные повреждения в результате взрыва неустановленного предмета – вероятно, во время обстрела.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: В полицию Курахово поступило сообщение о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела.

Полицейские установили, что повреждения мужчина получил 23 июля в 06.45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Донецкая областьДонбасс
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