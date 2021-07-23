В Донецкой области мужчину ранило взрывом – вероятно, при обстреле
Пятница, 23 июля 2021, 16:39
В городе Курахово Донецкой области мужчина получил телесные повреждения в результате взрыва неустановленного предмета – вероятно, во время обстрела.
Источник: полиция Донецкой области
Детали: В полицию Курахово поступило сообщение о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела.
Полицейские установили, что повреждения мужчина получил 23 июля в 06.45 во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).