Вірменія та Азербайджан заявили про перестрілку на кордоні: 1 загиблий, 3 поранених

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про перестрілку на кордоні, внаслідок якої отримали поранення троє вірменських військових і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одне одного у провокації та заперечують, що першими відкрили вогонь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомств.

В Міноборони Вірменії заявили, що інцидент стався 23 липня близько 17:00 і назвали його провокацією. "Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці вірменсько-азербайджанського кордону", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додає Міноборони Вірменії, перед тим було чути стрілянину між азербайджанськими позиціями. "Той факт що Міноборони Азербайджану згадує в своїй заяві про загибель свого солдата внаслідок відкриття вогню вірменською стороною говорить сам за себе. Міноборони Республіки Вірменія заявляє, що заходи у відповідь не застосовувалися до того моменту, коли військові Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що внаслідок вогню з азербайджанських позицій троє вірменських солдатів отримали вогнепальні поранення, загрози для їхнього життя немає.

Міноборони Азербайджану у свою чергу заявляє, що інцидент стався близько 16-00.

"23 липня приблизно о 16-00 підрозділи вірменських збройних сил з позиції на території Басаркечярського району здійснили обстріл позицій азербайджанських військових на Кельбаджарскій ділянці вірмено-азербайджанського кордону", - заявили у відомстві.

Повідомляється, що від пострілу снайпера з боку противника загинув військовий Азербайджану.

Міноборони Азербайджану звинувачує Єреван у спробі таким чином загострити ситуацію і заявляє, що "вся відповідальність за провокацію лежить на Вірменії".

Нагадаємо, перед цим останній виток загострення між Вірменією та Азербайджаном стався в другій половині травня. 12 травня прем'єр Вірменії заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року.

25 травня на цій же прикордонній території сталася перестрілка, внаслідок якої загинув вірменський військовий. Офіційний Баку назвав це нещасним випадком.

27 травня Вірменія заявила, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів. В Азербайджані на це відповіли, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані, тоді як глава уряду Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що солдати знаходилися на території власної країни.

Прем’єр Вірменії пропонував розмістити на кордоні міжнародних спостерігачів.

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.