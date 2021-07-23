Армения и Азербайджан заявили о перестрелке на границе: 1 погибший, 3 раненых

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицают, что первыми открыли огонь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомств.

В Минобороны Армении заявили, что инцидент произошел 23 июля около 17:00 и назвали его провокацией. "Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянских позициях на Гегаркуникський участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

При этом, добавляет Минобороны Армении, перед тем была слышна стрельба между азербайджанскими позициями. "Тот факт, что Минобороны Азербайджана вспоминает в своем заявлении о гибели своего солдата в результате открытия огня армянской стороной говорит сам за себя. Минобороны Республики Армения заявляет, что ответные меры не применялись до того момента, когда военные Азербайджана открыли огонь по армянских позициях", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в результате огня с азербайджанских позиций трое армянских солдат получили огнестрельные ранения, угрозы для их жизни нет.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявляет, что инцидент произошел около 16-00.

"23 июля примерно в 16-00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что от выстрела снайпера со стороны противника погиб военный Азербайджана.

Минобороны Азербайджана обвиняет Ереван в попытке таким образом обострить ситуацию и заявляет, что "вся ответственность за провокацию лежит на Армении".

Напомним, перед этим последний виток обострения между Арменией и Азербайджаном произошел во второй половине мая. 12 мая премьер Армении заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

25 мая на этой же приграничной территории произошла перестрелка, в результате которой погиб армянский военный.

27 мая Армения заявила о захвате военными Азербайджана шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы. В Азербайджане на это ответили, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны. Армения заявляет, что солдаты находились на территории собственной страны.

Пашинян выступил с официальным предложением разместить на границе международных наблюдателей, назвав ситуацию "взрывоопасной".

ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации и предложил помощь в делимитации и демаркации границ.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.