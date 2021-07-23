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Парламент Франції остаточно схвалив закон проти "ісламістського сепаратизму"

П'ятниця, 23 липня 2021, 20:16

Національна асамблея своїм голосуванням 23 липня остаточно схвалила проєкт закону проти "ісламістського сепаратизму".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

У фінальній процедурі депутати віддали 49 голосів "за", 19 "проти" і 5 утрималися.  Перед цим проєкт з моменту презентації пройшов сім місяців "мандрівок" між двома палатами парламенту.

Законопроєкт, який називають контроверсійним, містить низку заходів для нейтральності у сфері держслужби та публічних послуг, боротьбу з мовою ненависті онлайн, захисту держслужбовців і вчителів, посилення контролю за громадськими організаціями і їхнім фінансуванням, обмеженням випадків, коли діти можуть отримувати шкільну освіту вдома - щоб це не перетворювалося на суто релігійну освіту, а також боротьби з такими явищами як "свідоцтва про незайманість", полігамія та примусові шлюби.

Після повернення проєкту з Сенату, більшість все ж пом’якшила заходи щодо носіння хіджабу та нейтральності в університетах. М’якшими від початкових виявились і обмеження на отримання домашньої освіти.  

Крайні праві та крайні ліві з різних причин проголосували проти. Зокрема, лідер групи країніх лівих La France insoumise ("Непокірна Франція") Жан-Люк Меленшон обурювався, що закон "антиреспубліканський" і спрямований проти мусульман, соціалісти критикували надмірну недовіру до громадських об’єднань, а праві - докоряли недостатньою рішучістю. І праві і ліві обстоюють думку, що закон створює ризики для свободи об'єднань. 

Підтримали проєкт партія Макрона LREM та її партнери Modem і Agir.

Опозиція - як "праві" так і "ліві" - заявила, що звертатиметься до Конституційної ради. 

Проєкт схвалили одразу слідом за законом щодо попередження терактів, яким закріпили в загальному праві деякі механізми, що з’явились після запровадження надзвичайного стану.

Як відомо, законопроєкт ще з моменту появи різко розкритикували у мусульманському світі. З державних лідерів на його адресу особливо часто висловлювався президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. 

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