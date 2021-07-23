Парламент Франции принял закон против "исламистского сепаратизма"

Национальная ассамблея своим голосованием 23 июля окончательно приняла проект закона против "исламистского сепаратизма".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.

В финальной процедуре депутаты отдали 49 голосов "за", 19 "против" и 5 воздержались. Перед этим проект с момента презентации прошел семь месяцев "путешествий" между двумя палатами парламента.

Законопроект, который называют спорным, содержит ряд мер о нейтральности в сфере госслужбы и публичных услуг, борьбу с языком ненависти онлайн, защиты госслужащих и учителей, усилению контроля за общественными организациями и их финансированием, ограничением случаев, когда дети могут получать школьное образование дома - чтобы это не превращалось в сугубо религиозное образование, а также борьбу с такими явлениями как "свидетельства о девственности", полигамия и принудительные браки.

После возвращения проекта из Сената, большинство все же смягчило меры относительно ношения хиджаба и нейтральности в университетах. Более мягкими, чем изначально, оказались и ограничения на получение домашнего образования.

Крайне правые и крайне левые по разным причинам проголосовали против. В частности, лидер группы левых La France insoumise Жан-Люк Меленшон возмущался, что закон "антиреспубликанский" и направлен против мусульман, социалисты критиковали излишнее недоверие к общественным объединениям, а правые - упрекали недостаточной решительности. И правые и левые считают, что закон создает риски для свободы объединений.

Поддержали проект партия Макрона LREM и ее партнеры Modem и Agir.

Оппозиция - как "правые" так и "левые" - заявила, что будет обращаться в Конституционный совет.

Проект одобрили сразу вслед за законом по предупреждению терактов, которым закрепили в общем праве некоторые механизмы, которые появились после введения чрезвычайного положения.

Как известно, законопроект еще с момента появления подвергался резкой критике в мусульманском мире. Из государственных лидеров в его адрес особенно часто высказывался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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