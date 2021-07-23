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Зеленський ввів санкції проти російського ритейлера Wildberries

П'ятниця, 23 липня 2021, 21:51
Зеленський ввів санкції проти російського ритейлера Wildberries

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 16 липня про застосування санкцій проти шести людей та 10 компаній, серед яких російський ритейлер Wildberries, який запустили в Україні у вересні минулого року.

Джерело: указ №304/2021

Деталі: Санкції на три роки введені, зокрема, проти ТОВ Wildberries, а також його підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизькій Республіці, Казахстані.

Ще санкції введені проти неприбуткових організацій "Офіційний репрезентаційний центр ДРН у Франції", "Асоціація представництва ДНР у Франції", "Асоціація Франція – Крим"

Серед обмежень – блокування активів, припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України, заборонене виведення капіталів за межі та інші.

Щодо людей, то санкції на три роки запроваджуються проти чотирьох росіян – Тетяни Бакальчук та Владислава Бакальчука (співзасновники Wildberries), Андрія Ревяшка (директор з розвитку інформаційних технологій Wildberries), Олексія Кузьменка (керівник напрямку "книги" Wildberries).

Ще під санкції потрапили французи – Фаяр Жераль-Юбер, засновник некомерційної організації "Офіційний репрезентаційний центр ДНР у Франції" та Неан Крістель, співробітниці так званого "Міжнародного пресцентру Doni". Вона проживає у Донецьку.

Нагадаємо: У вересні 2020 року найбільший російський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив інтернет-магазин на території України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказисанкціїРосія
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