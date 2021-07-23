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Зеленский ввел санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries

Пятница, 23 июля 2021, 21:51

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 16 июля о применении санкций против шести человек и 10 компаний.

Источник: указ №304/2021

Детали: Санкции на три года введены, в частности, против ООО Wildberries, а также его подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызской Республике, Казахстане.

Еще санкции введены против неприбыльных организаций "Официальный Репрезентационный центр ДРН во Франции", "Ассоциация представительства ДНР во Франции", "Ассоциация Франция - Крым"

Среди ограничений - блокировка активов, прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, запрещен вывод капиталов за границу и другие.

В отношении людей, то санкции на три года вводятся против четырех россиян - Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчук (соучредители Wildberries), Андрея Ревяшка (директор по развитию информационных технологий Wildberries), Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" Wildberries).

Еще под санкции попали французы - Фаяр Жераль-Юбер, основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационный центр ДНР во Франции" и Неан Кристель, сотрудницы так называемого "Международного пресс-центра Doni". Она проживает в Донецке.

Напомним: В сентябре 2020 года  крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазин на территории Украины.

Темы: ЗеленскийуказысанкцииРосcия
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