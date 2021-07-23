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У Словаччині противники вакцинації намагалися прорватися до парламенту

П'ятниця, 23 липня 2021, 22:47
У Словаччині противники вакцинації намагалися прорватися до парламенту

У Братиславі противники нових заходів з боротьби з пандемією коронавірусу намагалися увірватися до будівлі парламенту Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Біля парламенту зібралися кілька сотень людей, які протестували, зокрема, проти надання привілеїв вакцинованим.

Вони вигукували гасла типу "У нас не буде Словаччини!", "Зрада батьківщини!", та "Гестапо!". Деякі принесли національні прапори та транспаранти на кшталт "зупинити шахрайство", "зупинити вінець фашизму" або "терор від щеплень".

Кілька разів виникали сутички із поліцією, у протистоянні поліція застосувала сльозогінний газ. Під час сутичок постраждала поліцейська, її забрали до будівлі парламенту.

Протестувальники кидали яйця в поліцейських та обливали їх кетчупом.

У парламенті в п’ятницю почали обговорювати проєкт закону про нові заходи, які можуть набути чинності в разі третьої хвилі коронавірусу.

Зокрема, йдеться про привілеї, які можуть бути надані громадянам, які перехворіли, були повністю вакциновані, або ж мають підтверджений негативний тест.

Цього тижня у Словаччині незгодні з новими урядовими заходами намагались на знак протесту заблокувати кілька прикордонних переходів.

Як повідомлялося, 21 липня Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччина
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