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В Словакии противники вакцинации пытались прорваться в парламент

Пятница, 23 июля 2021, 22:47
В Словакии противники вакцинации пытались прорваться в парламент

В Братиславе противники новых мер по борьбе с пандемией коронавируса пытались ворваться в здание парламента Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

У парламента собрались несколько сотен человек, которые протестовали, в частности, против предоставления привилегий вакцинированным.

Они выкрикивали лозунги типа "У нас не будет Словакии!", "Измена родине!", И "Гестапо!". Некоторые принесли национальные флаги и транспаранты вроде "остановить мошенничество", "остановить венец фашизма" или "террор от прививок".

Несколько раз возникали столкновения с полицией, в противостоянии полиция применила слезоточивый газ. Во время столкновений пострадала полицейская, ее забрали в здание парламента.

Протестующие бросали яйца в полицейских и обливали их кетчупом.

В парламенте в пятницу начали обсуждать проект закона о новых мерах, которые могут вступить в силу в случае третьей волны коронавируса.

В частности, речь идет о привилегиях, которые могут быть предоставлены гражданам, переболевших были полностью вакцинированы, или же имеют подтвержденный отрицательный тест.

Ранее на этой неделе в Словакии несогласные с новыми правительственными мерами в знак протеста пытались заблокировать несколько пограничных переходов.

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Темы: Словакия
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