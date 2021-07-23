В Словакии противники вакцинации пытались прорваться в парламент

В Братиславе противники новых мер по борьбе с пандемией коронавируса пытались ворваться в здание парламента Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

У парламента собрались несколько сотен человек, которые протестовали, в частности, против предоставления привилегий вакцинированным.

Они выкрикивали лозунги типа "У нас не будет Словакии!", "Измена родине!", И "Гестапо!". Некоторые принесли национальные флаги и транспаранты вроде "остановить мошенничество", "остановить венец фашизма" или "террор от прививок".

Несколько раз возникали столкновения с полицией, в противостоянии полиция применила слезоточивый газ. Во время столкновений пострадала полицейская, ее забрали в здание парламента.

Протестующие бросали яйца в полицейских и обливали их кетчупом.

В парламенте в пятницу начали обсуждать проект закона о новых мерах, которые могут вступить в силу в случае третьей волны коронавируса.

В частности, речь идет о привилегиях, которые могут быть предоставлены гражданам, переболевших были полностью вакцинированы, или же имеют подтвержденный отрицательный тест.

Ранее на этой неделе в Словакии несогласные с новыми правительственными мерами в знак протеста пытались заблокировать несколько пограничных переходов.