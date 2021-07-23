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На Луганщині маршрутка вилетіла в кювет – п’ятеро у лікарні

П'ятниця, 23 липня 2021, 23:50
На Луганщині маршрутка вилетіла в кювет – п’ятеро у лікарні

Біля села Новоайдар Луганської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої було госпіталізовано п'ятьох осіб.

Джерело: начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook

Пряма мова Погукай: "Встановлено, що приблизно о 15.50 на автодорозі Н-21 сталася ДТП за участю авто MERSEDES-BENZ SPRINTER під керуванням 55-річного водія, який рухався зі смт. Станиця-Луганська до Харкова з шістьма пасажирами.

Рухаючись по вказаній автодорозі в напрямку Харкова, водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобілю за межі проїжджої частини у кювет".

Деталі: Зазначається, що пасажири отримали травми різного ступеню тяжкості. П’ятеро з них госпіталізовані до лікарні.

Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

 
 

Українська правда

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Теми: Луганська областьДТП
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