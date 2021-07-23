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На Луганщине маршрутка вылетела в кювет – пятеро в больнице

Пятница, 23 июля 2021, 23:50
На Луганщине маршрутка вылетела в кювет – пятеро в больнице

Возле села Новоайдар Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были госпитализированы пять человек.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Прямая речь Погукай: "Установлено, что примерно в 15.50 на автодороге Н-21 произошло ДТП с участием авто MERSEDES-BENZ SPRINTER под управлением 55-летнего водителя, который двигался из пгт. Станица-Луганская до Харькова с шестью пассажирами.

Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет".

Детали: Отмечается, что пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

Дело открыли по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

 
 

Украинская правда

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Темы: Луганская областьДТП
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