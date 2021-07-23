Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Луганщине маршрутка вылетела в кювет – пятеро в больнице

Пятница, 23 июля 2021, 23:50

Возле села Новоайдар Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были госпитализированы пять человек.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Прямая речь Погукай: "Установлено, что примерно в 15.50 на автодороге Н-21 произошло ДТП с участием авто MERSEDES-BENZ SPRINTER под управлением 55-летнего водителя, который двигался из пгт. Станица-Луганская до Харькова с шестью пассажирами.

Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет".

Детали: Отмечается, что пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

Дело открыли по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

 
 

Украинская правда
Темы: Луганская областьДТП
powered by lun.ua
Главное сегодня

Курортная Испания открывается для невакцинированных туристов из Украины

Украинка Билодид, завоевавшая медаль на Олимпиаде: "Отдала все силы"

фотоВ Польше пьяный водитель протаранил автобус с украинцами, есть пострадавшие

фотоБилодид выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде

видеоSpaceX запустит зонд NASA к самому загадочному спутнику Солнечной системы

таблицаУкраинец Коростылев остановился в шаге от олимпийской медали в Токио

Все новости...
Луганская область
В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ
На Луганщине задержали экс-боевика
Война на востоке: вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ
Последние новости
16:18
General Motors второй раз за год отзывает Chevrolet Bolt: возможно возгорание
16:02
В Германии просят волонтеров не ехать в пострадавшие районы
15:55
Цены на олово достигли рекордных показателей
15:49
В Киеве обустроили фан-зоны для просмотра Олимпийских игр
15:32
В Амстердаме проходит многотысячный протест против карантинных ограничений
15:21
Курортная Испания открывается для невакцинированных туристов из Украины
15:14
Украинка Билодид, завоевавшая медаль на Олимпиаде: "Отдала все силы"
14:59
фотоПолиция задержала подозреваемых в нападении на правозащитницу в Днепре
14:36
фотоВ Польше пьяный водитель протаранил автобус с украинцами, есть пострадавшие
14:06
В Тбилиси задержали еще одного подозреваемого в избиении оператора на акции против ЛГБТ
Все новости...