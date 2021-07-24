Посли G7 обговорили з Україною план боротьби зі змінами клімату
Субота, 24 липня 2021, 00:20
Посли "Великої сімки" обговорили з міністром захисту довкілля Романом Абрамовським та віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною плани України щодо боротьби із кліматичними змінами.
Джерело: G7AmbReformUA у twitter
Дослівно: "Посли закликали Україну подати амбіційний 2-й національно визначений внесок для COP26 до кінця липня".
"Посли привітали заяви України про зобов'язання відмовитись від вугілля та рухатись до нульових викидів СО2 в атмосферу.
Міжвідомчий підхід є важливим для проведення реформ, створення умов для інвестицій і стимулювання переходу до чистої енергетики для досягнення цілей".
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Українська правда