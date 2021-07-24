Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 обсудили с Украиной план борьбы с изменениями климата

Суббота, 24 июля 2021, 00:20
Послы G7 обсудили с Украиной план борьбы с изменениями климата

Послы "Большой семерки" обсудили с министром защиты окружающей среды Романом Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с климатическими изменениями.

Источник: G7AmbReformUA в twitter

Дословно: "Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля".

"Послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросов СО2 в атмосферу.

Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создание условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей".

Читайте также: Как Украина решает проблему климатических изменений? Конспект лекции Editor's Club

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияG7Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
экология
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
Последние новости
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: