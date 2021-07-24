Послы G7 обсудили с Украиной план борьбы с изменениями климата
Послы "Большой семерки" обсудили с министром защиты окружающей среды Романом Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с климатическими изменениями.
Источник: G7AmbReformUA в twitter
Дословно: "Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля".
"Послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросов СО2 в атмосферу.
Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создание условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей".
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