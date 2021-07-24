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Після злив у Росії затопило Сочі

Субота, 24 липня 2021, 00:52

Сочі усувають наслідки негоди і готують містян до можливої евакуації, в місті випало 52,6 мм опадів за одну годину.

Джерело: Интерфакс

Дослівно адміністрація Сочі: "У Сочі мобілізовані всі сили і засоби для усунення наслідків розливу річок. Спостерігається тимчасовий локальний підйом рівня води в річках Західний Дагомис, Кудепста, Хоста і Мацеста. Жертв і руйнувань міської інфраструктури немає".

Деталі: Завчасно були включені установки для екстреного оповіщення населення.

"За інформацією сочинських електромереж в результаті рясних опадів, які спровокували розлив чотирьох гірських річок, частково підтоплені трансформаторні підстанції. З метою забезпечення безпеки населення, бригади енергетиків оперативно знеструмили енергооб'єкти. Бригади контролюють ситуацію.

Ведуться оперативні роботи з ліквідації наслідків і відновлення енергопостачання споживачів в Хості, Кудепста, селах Верхненіколаевское, Вардане, Буу і Детляжка", – зазначають у повідомленні адміністрації.

Міський оперативний штаб з негоди продовжує працювати в цілодобовому режимі.

"Через загрозу підтоплення відключено електропідстанцію" Хоста", – сказали у відомстві. Там відзначили, що на території Сочі випало 52,6 мм опадів за одну годину. У річках Мацеста і Хоста піднялася вода.

"Сталося підтоплення 1 ділянки дороги в селищі Хоста, двох торгових приміщень в селищі Дагомис", – повідомили в пресслужбі.

Крім того, в МНС повідомили, що станом на 22:50 надійшло 8 заявок на відкачування води. У Головному управлінні МНС Росії у Краснодарському краї функціонує оперативний штаб.

Залпова злива затопила ділянку федеральної траси Джубга – Сочі в Адлерському районі. Авторух зупинено.

"Силами полку ДПС і федеральних шляховиків організовано реверсивний рух на ділянці 198 і 199 км А-147 Джубга – Сочі, в Адлерському районі курорту", – повідомляє пресслужба ФКУ Упрдор "Чорномор'я".

Проїзд Адлер – Сочі забезпечується в обидва напрямки в реверсивному режимі.

В роботі з ліквідації наслідків негоди беруть участь 69 рятувальників і 24 одиниці техніки.

Теми: Росіяпогода


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