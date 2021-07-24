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После ливней в России затопило Сочи

Суббота, 24 июля 2021, 00:52
После ливней в России затопило Сочи

Сочи устраняют последствия непогоды и готовят горожан к возможной эвакуации, в городе выпало 52,6 мм осадков за один час.

Источник: Интерфакс

Дословно администрация Сочи: " В Сочи мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. Наблюдается временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет".

Детали: Заблаговременно были включены установки для экстренного оповещения населения.

"По информации сочинских электросетей в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырех горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции.

В целях обеспечения безопасности населения, бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Бригады контролируют ситуацию.

Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка", - сказано в сообщении администрации.

Городской оперативный штаб по непогоде продолжает работать в круглосуточном режиме.

"Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста", - сказали в ведомстве. Там отметили, что на территории Сочи выпало 52,6 мм осадков за один час. В реках Мацеста и Хоста поднялась вода.

"Произошло подтопление 1 участка дороги в посёлке Хоста, двух торговых помещений в поселке Дагомыс", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС сообщили, что по состоянию на 22:50 поступило 8 заявок на откачку воды. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю функционирует оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что залповый ливень затопил участок федеральной трассы Джубга - Сочи в Адлерском районе. Автодвижение остановлено.

"Силами полка ДПС и федеральных дорожников организовано реверсивное движение на участке 198 и 199 км А-147 Джубга – Сочи, в Адлерском районе курорта", – сообщает пресс служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Проезд Адлер – Сочи обеспечивается в обоих направлениях в реверсивном режиме.

В работе по ликвидации последствий непогоды принимают участие 69 спасателей и 24 единицы техники.

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Темы: Росcияпогода
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