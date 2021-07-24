Країни G-20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Міністри країн "великої двадцятки" не домовилися в Неаполі про недопущення потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року і про виключення використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Джерело: DW

Деталі: Міністри країн "великої двадцятки" (G-20, Група двадцяти) – клубу урядів держав з найбільш розвиненою економікою, і такою, що розвивається – не змогли в Неаполі досягти домовленості щодо спільної мети – не допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року.

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де у дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G-20.

Як повідомив італійський міністр охорони навколишнього середовища і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримав ряд країн.

Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, в свою чергу, зазначив, що переговори виявилися складними.

Країни не змогли зійтися і на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків.

За словами Еспіноси, країни G-20 повинні продемонструвати велику рішучість у ході Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.

Особливу увагу під час зустрічі в Неаполі було приділено проблемі біорізноманіття, відновлення екосистем, захисту водних ресурсів і скорочення пластикового сміття у світовому океані.