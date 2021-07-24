Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Країни G-20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Субота, 24 липня 2021, 03:47

Міністри країн "великої двадцятки" не домовилися в Неаполі про недопущення потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року і про виключення використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Джерело: DW

Деталі: Міністри країн "великої двадцятки" (G-20, Група двадцяти) – клубу урядів держав з найбільш розвиненою економікою, і такою, що розвивається – не змогли в Неаполі досягти домовленості щодо спільної мети – не допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року.

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де у дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G-20.

Як повідомив італійський міністр охорони навколишнього середовища і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримав ряд країн.

Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, в свою чергу, зазначив, що переговори виявилися складними.

Країни не змогли зійтися і на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків.

За словами Еспіноси, країни G-20 повинні продемонструвати велику рішучість у ході Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.

Особливу увагу під час зустрічі в Неаполі було приділено проблемі біорізноманіття, відновлення екосистем, захисту водних ресурсів і скорочення пластикового сміття у світовому океані.

Теми: екологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Курортна Іспанія відкривається для невакцинованих туристів з України

Українка Білодід, що виборола медаль на Олімпіаді: "Віддала всі сили"

фотоУ Польщі водійка напідпитку протаранила автобус з українцями, є постраждалі

фотоБілодід здобуває першу медаль для України на Олімпіаді

відеоSpaceX запустить зонд NASA до найзагадковішого супутника Сонячної системи

таблицяУкраїнець Коростильов зупинився за крок від олімпійської медалі в Токіо

Усі новини...
екологія
Посли G7 обговорили з Україною план боротьби зі змінами клімату
Через масштабні лісові пожежі в російській Карелії ввели режим НС
Аварія на "Рівнеазоті": біля підприємства досліджують ґрунт
Останні новини
16:48
Ритейлер Wildberries продавав форму російських солдатів – Ткаченко
16:28
Увечері можуть закрити на вхід три станції метро
16:18
General Motors вдруге за рік відкликає Chevrolet Bolt: можливий спалах
16:02
У Німеччині просять волонтерів не їхати у постраждалі райони
15:55
Ціни на олово досягли рекордних показників
15:49
У Києві облаштували фан-зони для перегляду Олімпійських ігор
15:32
В Амстердамі проходить багатотисячний протест проти карантинних обмежень
15:21
Курортна Іспанія відкривається для невакцинованих туристів з України
15:14
Українка Білодід, що виборола медаль на Олімпіаді: "Віддала всі сили"
14:59
фотоПоліція затримала підозрюваних у нападі на правозахисницю в Дніпрі
Усі новини...