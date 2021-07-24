Страны G-20 не смогли договориться о двух климатических целях

Министры стран "большой двадцатки" не договорились в Неаполе о недопущении потепления более чем на 1,5 градуса к 2030 году и об исключении использования угля в энергетике до 2025 года.

Источник: DW

Детали: Министры стран "большой двадцатки" (G-20, Группа двадцати) - клуба правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой - не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G-20.

Как сообщил, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт, государственный секретарь немецкого Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными.

Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в связи с этим указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям.

По словам Эспиносы, страны G-20 должны продемонстрировать большую решимость в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.

Особое внимание во время встречи в Неаполе было уделено проблеме биоразнообразия, восстановление экосистем, защиты водных ресурсов и сокращение пластикового мусора в Мировом океане.