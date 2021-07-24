Першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо здобула китайська спортсменка

На Олімпіаді в Токіо першу золоту медаль здобула китайська спортсменка Кіан Янь у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів серед жінок.

Джерело: Tokyo2020 у twitter

Деталі: Представниця Китаю перемогла з олімпійським рекордом, набравши 251,8 бала.

У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 м "срібло" і результат 251,1 бала дісталися російській спортсменці Анастасії Галашиній.

Володаркою бронзової медалі стала швейцарка Ніна Крістен із результатом 230,6 бала.

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