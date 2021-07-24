Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка

На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль получила китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.

Источник: Tokyo2020 в twitter

Детали: Представительница Китая победила с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м "серебро" и результат 251,1 балла достались российской спортсменке Анастасии Галашиной.

Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен с результатом 230,6 балла.

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