Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка
Суббота, 24 июля 2021, 06:16
На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль получила китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.
Источник: Tokyo2020 в twitter
Детали: Представительница Китая победила с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м "серебро" и результат 251,1 балла достались российской спортсменке Анастасии Галашиной.
Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен с результатом 230,6 балла.
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Украинская правда