Через повені в Індії загинули більше сотні осіб

У штаті Махараштра на заході Індії щонайменше 110 людей загинули внаслідок зсувів та повеней, які виникли через сильні дощі.

Джерело: ВВС

Деталі: Західний штат Індії зафіксував найсильніший період липневих дощів протягом останніх десятиліть.

Рятувальні бригади поспішають евакуювати тих, хто вижив. Проте багато людей вважаються безвісти зниклими.

Індійські військові теж долучаються до рятувальних робіт.

Повені сприяє багато факторів, а експерти кажуть, що зміна клімату, спричинена глобальним потеплінням, робить екстремальні опади більш імовірними.

У п'ятницю індійські чиновники заявили, що більшість смертей спричинені зсувами та повенями у двох районах.

Чиновники заявили, що принаймні 38 людей загинули, коли зсув зрівняв невелике село на південний схід від Мумбаї, фінансової столиці Індії.

Головний міністр штату Удхав Теккерей скликав екстрене засідання, на якому попросив чиновників надати допомогу постраждалим.

За його словами, влада евакуювала людей з уразливих районів, коли вони випускали воду з дамб, які загрожували розливом.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що надасть допомогу постраждалим.

На допомогу рятувальним операціям у прибережних районах були направлені індійські органи військово-морського флоту та катастроф.

Влада попросила жителів із зони повені перейти на дахи, звідки їх можуть помітити рятувальники на вертольотах.

У Мумбаї двоє людей загинули, ще 10 отримали поранення після обвалення житлового будинку в п'ятницю.

Поїзди припинили рух, а низинні райони міста перетворились на зони повені.

Синоптики заявляють, що найближчі дні сильні дощі продовжуватимуть заливати місто.

Проливні дощі в Мумбаї не рідкість. Місто щороку під час сезону мусонів переживає повені, але інтенсивність дощів зросла в останні роки.

Тисячі людей щодня мігрують до міста у пошуках роботи.

Це зумовлює швидке і часто нерегульоване будівництво, що змушує багатьох жити в неякісних будівлях.