Из-за наводнений в Индии погибли более сотни человек

В штате Махараштра на западе Индии по меньшей мере 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, которые возникли из-за сильных дождей.

Источник: ВВС

Детали: Западный штат Индии зафиксировал сильный период июльских дождей в течение последних десятилетий.

Спасательные бригады спешат эвакуировать выживших. Однако многие считаются пропавшими без вести.

Индийские военные также приобщаются к спасательным работам.

Наводнению способствует много факторов, а эксперты говорят, что изменение климата, вызванное глобальным потеплением, делает экстремальные осадки более вероятными.

В пятницу индийские чиновники заявили, что большинство смертей вызваны оползнями и наводнениями в двух районах.

Чиновники заявили, что по крайней мере 38 человек погибли, когда оползень сравнял небольшое село на юго-восток от Мумбаи, финансовой столице Индии.

Главный министр штата Удхав Теккерей созвал экстренное заседание, на котором попросил чиновников оказать помощь пострадавшим.

По его словам, власти эвакуировали людей из уязвимых районов, когда они выпускали воду с дамб, которые угрожали разливом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что окажет помощь пострадавшим.

На помощь спасательным операциям в прибрежных районах были направлены индийские органы военно-морского флота и катастроф.

Власти попросили жителей из зоны наводнения перейти на крыши, откуда их могут заметить спасатели на вертолетах.

В Мумбаи два человека погибли, еще 10 получили ранения после обрушения жилого дома в пятницу.

Поезда прекратили движение, а низменные районы города превратились в зоны наводнения.

Синоптики заявляют, что ближайшие дни сильные дожди будут продолжать заливать город.

Проливные дожди в Мумбаи не редкость. Город ежегодно во время сезона муссонов переживает наводнения, но интенсивность дождей возросло в последние годы.

Тысячи людей ежедневно мигрируют в города в поисках работы.

Это приводит к быстрому и часто нерегулируемое строительство, что заставляет многих жить в некачественных зданиях.