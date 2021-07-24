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Постраждалі від катастрофічної повені регіони Німеччини готуються до нових злив

Субота, 24 липня 2021, 09:58

Німецькі землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, де повені минулого тижня забрали життя щонайменш 175 людей, готуються до нових сильних злив у суботу й неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Глава МВС Рейнланд-Пфальцу Роже Левенц зазначив, що прогнози поки не дають підстав побоюватися катастрофи такого ж масштабу.

Проте в долині річки Ар проводять приготування на випадок, якщо рівень води почне стрімко підніматися. За словами Левенца, можливості для евакуації населення вже підготовлені і за ситуацією пильно стежать.

В уряді Північного Рейну-Вестфалії розповіли, що пожежники, які в Німеччині виконують функції і рятувальників у надзвичайних ситуаціях, переведені на посилений режим готовності і ситуацію на місцях будуть контролювати кризові команди.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, повінь називають найгіршою з часів Другої світової війни.

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

Теми: Німеччинанадзвичайна подія


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