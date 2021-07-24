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Пострадавшие от катастрофического наводнения регионы Германии готовятся к новым ливням

Суббота, 24 июля 2021, 09:58

Немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где наводнения на прошлой неделе унесли жизни как минимум 175 человек, готовятся к новым сильным ливням в субботу и воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Глава МВД Рейнланд-Пфальца Роже Левенц отметил, что прогнозы пока не дают оснований опасаться катастрофы такого же масштаба.

Однако в долине реки Ар проводят приготовления на случай, если уровень воды начнет стремительно подниматься. По словам Левенца, возможности для эвакуации населения уже подготовлены и за ситуацией пристально следят.

В правительстве Северного Рейна-Вестфалии рассказали, что пожарные, которые в Германии выполняют функции и спасателей в чрезвычайных ситуациях, переведены на усиленный режим готовности и ситуацию на местах будут контролировать кризисные команды.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, наводнение называют самым худшим со времен Второй мировой войны.

Правительство экстренно выделило средства в помощь пострадавшим регионам. Также идут дискуссии о том, почему не получилось заранее предупредить население об опасности и как должна работать система оповещения, чтобы трагедия не повторилась в будущем.

В Бельгии погиб как минимум 31 человек. Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

Темы: Германиячрезвычайное происшествие
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