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За посаду мера Тбілісі позмагаються Каха Каладзе та екс-політв'язень від опозиції

Субота, 24 липня 2021, 10:57

За посаду мера Тбілісі на майбутніх виборах головними конкурентами будуть екс-футболіст тбіліського та київського "Динамо" Каха Каладзе - чинний міський голова від "Грузинської мрії", та Никанор Мелія - лідер "Єдиного національного руху" Саакашвілі, донедавна політв’язень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Civil.ge та "Эхо Кавказа".

"Єдиний національний рух" 23 липня оголосив своїм кандидатом на посаду мера Ніку Мелія, якого звільнили з в’язниці 10 травня (що було однією з ключових вимог опозиції для виходу з політичної кризи).

Мелія заявив, що Тбілісі буде "на передовій боротьби у референдумі, за допомогою якого ми маємо повернути Грузію", додавши, що Тбілісі для нього "більше ніж політика". 

Перед тим минулого тижня стало відомо, що кандидатом від "Грузинської мрії" знову буде Каха Каладзе. Церемонія висування його кандидатури під головуванням лідера партії Іраклія Кобахідзе супроводжувалася протестом ЗМІ, які продовжують вимагати відставки уряду та покарання винних у насильстві під час подій 5-6 липня

Каладзе у своєму виступі підняв цю тему, заявивши, що насильство й ненависть вбивають країну і дії нападників були ганебними. 

Розповідаючи про свої досягнення на посаді, Каладзе заявив, що його "болючі та непопулістіські реформи" поклали край "майже 30-річному хаосу" у розвитку столиці, наводячи як приклад оновлення громадського транспорту, інфраструктури, створенням нових парків і дитсадків.

Каладзе приєднався до "Грузинської мрії" з 2011 року та з 2012 року був міністром енергетики. Головну посаду столиці він обійняв у 2017 році, перемігши з 51,3% голосів. На другому місці тоді опинився Алеко Елісашвілі, нинішній лідер партії "Громадяни", з 17,49%, та Заал Удумашвілі від "Єдиного національного руху" з 16,53%.

До початку політичної кар’єри Каладзе грав у тбіліському та київському "Динамо", двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА з італійським футбольним клубом "Мілан".

Згідно з соцопитуванням, проведеним Міжнардоним республіканським інститутом (IRI), Каха Каладзе - один з найпопулярніших політиків "Грузинської мрії". Його позитивно оцінюють 54% - після 89% підтримки Католикоса-патріарха Грузії та експрем’єра Георгія Гахарії (65%).

Місцеві вибори 2 жовтня 2021 року будуть мати особливе значення для країни. Обирати будуть мерів та депутатів рад - сакребуло - за пропорційною системою. 

За угодою, запропонованою президентом Євроради Шарлем Мішелем, якщо на них правляча партія отримає менше 43% голосів, позачергові вибори - проведення яких ще з осені вимагає опозиція - мають відбутися у 2022 році.

Теми: Грузіявибори


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