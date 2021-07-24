За пост мэра Тбилиси поборются Каха Каладзе и топ-политзаключенный от оппозиции

На предстоящих выборах мэра Тбилиси главными конкурентами будут экс-футболист тбилисского и киевского "Динамо" Каха Каладзе - действующий мэр от "Грузинской мечты", и Никанор Мелия - лидер "Единого национального движения" Саакашвили, до недавнего времени политзаключенный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Civil.ge и "Эхо Кавказа".

"Единое национальное движение" Саакашвили 23 июля объявило своим кандидатом на должность мэра Нику Мелия, которого освободили из заключения 10 мая (что было одним из ключевых требований оппозиции для выхода из политического кризиса).

Мелия заявил, что Тбилиси будет "на передовой борьбы в референдуме, с помощью которого мы должны вернуть Грузию", добавив, что Тбилиси для него "больше чем политика".

Перед тем на прошлой неделе стало известно, что кандидатом от "Грузинской мечты" снова будет Каха Каладзе. Церемония выдвижения его кандидатуры под председательством лидера партии Ираклия Кобахидзе сопровождалась протестом СМИ, которые продолжают требовать отставки правительства и наказания виновных в насилии во время событий 5-6 июля.

Каладзе в своем выступлении поднял эту тему, заявив, что насилие и ненависть "убивают страну" и действия нападавших были позорными.

Рассказывая о своих достижениях на посту, Каладзе заявил, что его "болевые и непопулистские реформы" положили конец "почти 30-летнему хаосу" в развитии столицы, приводя в пример обновления общественного транспорта, инфраструктуры, создание новых парков и детсадов.

Каладзе присоединился к "Грузинской мечте" с 2011 года и с 2012 года был министром энергетики. Главный пост столицы он занял в 2017 году, победив с 51,3% голосов. На втором месте тогда оказался Алеко Элисашвили, нынешний лидер партии "Граждане", с 17,49%, и Заал Удумашвили от "Единого национального движения" с 16,53%.

До начала политической карьеры Каладзе играл в тбилисском и киевском "Динамо", дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с итальянским футбольным клубом "Милан".

Согласно соцопросам, проведенным Мижнардоним республиканским институтом (IRI), Каха Каладзе - один из самых популярных политиков "Грузинской мечты". Его положительно оценивают 54% - после 89% поддержки Католикоса-Патриарха Грузии и експремьера Георгия Гахарии (65%).

Местные выборы 2 октября 2021 года будут иметь особое значение для страны. Выбирать будут мэров и депутатов советов - сакребуло - по пропорциональной системе.

По соглашению, предложенному президентом Евросовета Шарлем Мишелем, если на них правящая партия получит менее 43% голосов, внеочередные выборы в парламент - проведения которых еще с осени требует оппозиция - должны состояться в 2022 году.