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SpaceX запустить зонд NASA до найзагадковішого супутника Сонячної системи

Субота, 24 липня 2021, 12:39
SpaceX запустить зонд NASA до найзагадковішого супутника Сонячної системи
Ілюстративне зображення Європи

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт із запуску першої місії NASA до Місяця Юпітера – Європи. Вчені припускають, що космічний об'єкт може бути придатним для життя завдяки теплому океану, що прихований під шаром льоду.

Джерело: повідомлення NASA

Деталі: Місія до супутника Юпітера має назву Europa Clipper, сума контракту зі SpaceX складає 178 мільйонів доларів.

Europa Clipper має на меті вивчити супутник Юпітера на предмет наявності життя.

Космічний апарат повинен стартувати у жовтні 2024 року за допомогою ракети Falcon Heavy компанії Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Частково багаторазовий корабель Falcon Heavy на сьогоднішній день є найпотужнішою ракетою-носієм у світі, він вивів свій перший комерційний вантаж на орбіту в 2019 році.

Довідково: Температура поверхні Європи змінюється від -150° до -190°, а на поверхні супутника висока радіація, оскільки його орбіта проходить через потужний радіаційний пояс Юпітера.

Вся поверхня Європи вкрита льодовиковими розломами та тріщинами. Деякі розломи майже повністю охоплюють супутник, а система тріщин в декількох місцях нагадує тріщини на льодовому панцирі поблизу північного полюсу Землі.

Вчені передбачають, що під кілометровим шаром льоду на Європі є великий рідкий океан, що захищений від радіації, та має таку температуру, яка дозволяє розвиватися живим організмам.

"Українська правда" у Threads

Теми: космоснаука
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