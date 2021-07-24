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SpaceX запустит зонд NASA к самому загадочному спутнику Солнечной системы

Суббота, 24 июля 2021, 12:39
SpaceX запустит зонд NASA к самому загадочному спутнику Солнечной системы
Иллюстративное изображение Европы

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт по запуску первой миссии NASA на Луну Юпитера - Европу. Ученые предполагают, что космический объект может быть пригодным для жизни благодаря теплому океану, скрытому под слоем льда.

Источник: сообщение NASA

Детали: Миссия к спутнику Юпитера называется Europa Clipper, сумма контракта со SpaceX составляет 178 млн долларов.

Europa Clipper имеет целью изучить спутник Юпитера на предмет наличия жизни.

Космический аппарат должен стартовать в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy компании Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Частично многоразовый корабль Falcon Heavy на сегодняшний день является самой мощной ракетой-носителем в мире, он вывел свой первый коммерческий груз на орбиту в 2019 году.

Справка: Температура поверхности Европы меняется от -150° до -190°, а на поверхности спутника – высокая радиация, поскольку его орбита проходит через мощный радиационный пояс Юпитера.

Вся поверхность Европы покрыта ледниковыми разломами и трещинами. Некоторые разломы почти полностью охватывают спутник, а система трещин в нескольких местах напоминает трещины на ледовом панцире вблизи северного полюса Земли.

Ученые предполагают, что под километровым слоем льда на Европе есть большой жидкий океан, защищенный от радиации, и имеющий такую ​​температуру, которая позволяет развиваться живым организмам.

Украинская правда
Темы: космоснаука
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