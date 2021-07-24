Погода у вихідні: синоптики розповіли, де дощитиме

В Україні протягом суботи та неділі очікується тепла та переважно суха погода, лише місцями можливі незначні опади.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 24 липня в усіх регіонах країни буде тепло й сухо, а також хмарно, температура повітря від +26 до +28 градусів.

У Карпатах трохи прохолодніше - 23-25°, на півдні до +32°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у суботу

У неділю – 26-30°, без опадів, лише у Чернігівській та Сумській областях є ймовірність невеликих короткочасних дощів.

У столичному регіоні 24 та 25 липня – без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 26-30° тепла.