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Погода у вихідні: синоптики розповіли, де дощитиме

Субота, 24 липня 2021, 13:53

В Україні протягом суботи та неділі очікується тепла та переважно суха погода, лише місцями можливі незначні опади.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 24 липня в усіх регіонах країни буде тепло й сухо, а також хмарно, температура повітря від +26 до +28 градусів.

У Карпатах трохи прохолодніше - 23-25°, на півдні до +32°.  

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у суботу
Погода у суботу

У неділю – 26-30°, без опадів, лише у Чернігівській та Сумській областях є ймовірність невеликих короткочасних дощів.

У столичному регіоні 24 та 25 липня – без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 26-30° тепла.

Погода у неділю
Погода у неділю

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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