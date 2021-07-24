Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода у вихідні: синоптики розповіли, де дощитиме

Субота, 24 липня 2021, 13:53
Погода у вихідні: синоптики розповіли, де дощитиме

В Україні протягом суботи та неділі очікується тепла та переважно суха погода, лише місцями можливі незначні опади.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 24 липня в усіх регіонах країни буде тепло й сухо, а також хмарно, температура повітря від +26 до +28 градусів.

У Карпатах трохи прохолодніше - 23-25°, на півдні до +32°.  

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у суботу
Погода у суботу

У неділю – 26-30°, без опадів, лише у Чернігівській та Сумській областях є ймовірність невеликих короткочасних дощів.

У столичному регіоні 24 та 25 липня – без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 26-30° тепла.

Погода у неділю
Погода у неділю

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: