Погода в выходные: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Суббота, 24 июля 2021, 13:53
В Украине в субботу и воскресенье ожидается теплая и преимущественно сухая погода, лишь местами возможны незначительные осадки.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 24 июля в всех регионах страны будет тепло и сухо, а также облачно, температура воздуха от +26 до +28 градусов.
В Карпатах немного прохладнее – 23-25°, на юге до +32°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В воскресенье – 26-30°, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях есть вероятность небольших кратковременных дождей.
В столичном регионе 24 и 25 июля - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 26-30° тепла.
Украинская правда