Погода в выходные: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Украине в субботу и воскресенье ожидается теплая и преимущественно сухая погода, лишь местами возможны незначительные осадки.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 24 июля в всех регионах страны будет тепло и сухо, а также облачно, температура воздуха от +26 до +28 градусов.

В Карпатах немного прохладнее – 23-25​​°, на юге до +32°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в субботу

В воскресенье – 26-30°, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях есть вероятность небольших кратковременных дождей.

В столичном регионе 24 и 25 июля - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем ​​26-30° тепла.