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Погода в выходные: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Суббота, 24 июля 2021, 13:53
Погода в выходные: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Украине в субботу и воскресенье ожидается теплая и преимущественно сухая погода, лишь местами возможны незначительные осадки.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 24 июля в всех регионах страны будет тепло и сухо, а также облачно, температура воздуха от +26 до +28 градусов.

В Карпатах немного прохладнее – 23-25​​°, на юге до +32°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в субботу
Погода в субботу

В воскресенье –  26-30°, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях есть вероятность небольших кратковременных дождей.

В столичном регионе 24 и 25 июля - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем ​​26-30° тепла.

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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