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Курортна Іспанія відкривається для невакцинованих туристів з України

Субота, 24 липня 2021, 15:21
Курортна Іспанія відкривається для невакцинованих туристів з України

Іспанія з початку доби 27 липня відкривається для поїздок невакцинованих українців - як і прогнозувала "Європейська правда".

Про зміну правил в'їзду до країни заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається… На в’їзді необхідні свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест", - повідомив Кулеба у своєму Twitter.

Як зазначають в інтерактивній мапі МЗС щодо правил в’їзду, довідка про щеплення або тест вимагається від усіх мандрівників віком від 12 років.

ПЛР-тест має бути зроблений не раніше 72 годин до в’їзду, а швидкий тест - не раніше 48 годин до в’їзду. Приймається також довідка про одужання, якщо людина нещодавно перехворіла на коронавірус.

Усі мандрівники повинні перед приїздом заповнити форму санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати QR-код для всіх наступних процедур під час проходження контролю.

Зазначимо, Іспанія зараз - одна з країн з найгіршою епідемічною ситуацією у Європі. 

Читайте також: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніятуризмУкраїна
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