Курортная Испания открывается для невакцинированных туристов из Украины

Испания с начала суток 27 июля открывается для поездок невакцинированных украинцев - как и прогнозировала "Европейская правда".

Об изменении правил въезда в страну заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается ... На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

Как отмечают в интерактивной карте МИД о правилах въезда, справка о прививке или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда, а быстрый тест - не ранее 48 часов до въезда. Принимается также справка о выздоровлении, если человек недавно переболел коронавирусом.

Все путешественники должны перед приездом заполнить форму санитарного контроля на портале Минздрава Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.

🇪🇸Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.



Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.



На в’їзді:

👉свідоцтво про повну вакцинацію

або

👉свіжий негативний тест



Всі актуальні умови в’їзду👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

Отметим, Испания сейчас - одна из стран с наихудшей эпидемиологической ситуацией в Европе.

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