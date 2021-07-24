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У Німеччині просять волонтерів не їхати у постраждалі райони

Субота, 24 липня 2021, 16:02

Поліція Кобленца закликала найближчим часом не їхати до району стихійного лиха у Рейнланд-Пфальці людей, які хотіли запропонувати там свою допомогу - через те, що охочих дуже багато і місцеві дороги не справляються з такою інтенсивністю руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Бажання людей допомагати досі неймовірне. Через те, що сьогодні до зони стихійного лиха поїхали дуже багато волонтерів, усі під’їзди до долини річки Ар перевантажені, як і дороги в самій долині... Ваша допомога буде потрібною ще в наступні кілька місяців", - повідомила поліція у суботу. 

Нагадаємо, у землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія продовжують долати наслідки катастрофічної повені минулого тижня, в якій загинули щонайменш 175 людей. Повінь називають найгіршою з часів Другої світової війни.

На допомогу постраждалим містечкам прийшли сотні волонтерів, речі та продукти надсилають з усієї країни. У той же час, поліція застерігає людей добре перевіряти, хто займається збором коштів, та не надсилати гроші неперевіреним людям та організаціям через випадки шахрайства.

Уряд терміново виділив кошти на допомогу постраждалим регіонам. Також здійнялася дискусія про те, чому населення не отримало чіткого сповіщення про масштаби загрози та як має працювати система сповіщення, щоб трагедія не повторилася. 

На ці вихідні знову очікуються сильні зливи і рятувальники у підвищеній готовності. Наразі вважається, що масштаби стихії не будуть настільки ж серйозними.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинанадзвичайна подія
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