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В Германии просят волонтеров не ехать в пострадавшие районы

Суббота, 24 июля 2021, 16:02

Полиция Кобленца призвала ближайшее время не ехать в район стихийного бедствия в Рейнланд-Пфальце людей, которые хотели предложить там свою помощь - из-за огромного количества желающих местные дороги не справляются с интенсивностью движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Желание людей помогать все еще невероятное. Из-за того, что сегодня в зону стихийного бедствия поехали очень много волонтеров, все подъезды к долине реки Ар перегружены, как и дороги в самой долине ... Ваша помощь будет нужна еще в следующие несколько месяцев" , - сообщила полиция в субботу.

Напомним, в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия продолжают преодолевать последствия катастрофического наводнения на прошлой неделе, в котором погибли как минимум 175 человек. Наводнение называют худшим со времен Второй мировой войны.

На помощь пострадавшим городам пришли сотни волонтеров, вещи и продукты присылают со всей страны. В то же время, полиция просит не отправлять пожертвования через непроверенных людей и организации из-за случаев мошенничества. 

Правительство экстренно выделило средства в помощь пострадавшим регионам. Также идут дискуссии о том, почему не получилось заранее предупредить население об опасности и как должна работать система оповещения, чтобы трагедия не повторилась в будущем.

На эти выходные снова ожидаются сильные ливни и спасатели в повышенной готовности. Сейчас считается, что масштабы стихии не будут столь же серьезными.

Темы: Германиячрезвычайное происшествие
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