Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии просят волонтеров не ехать в пострадавшие районы

Суббота, 24 июля 2021, 16:02

Полиция Кобленца призвала ближайшее время не ехать в район стихийного бедствия в Рейнланд-Пфальце людей, которые хотели предложить там свою помощь - из-за огромного количества желающих местные дороги не справляются с интенсивностью движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Желание людей помогать все еще невероятное. Из-за того, что сегодня в зону стихийного бедствия поехали очень много волонтеров, все подъезды к долине реки Ар перегружены, как и дороги в самой долине ... Ваша помощь будет нужна еще в следующие несколько месяцев" , - сообщила полиция в субботу.

Напомним, в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия продолжают преодолевать последствия катастрофического наводнения на прошлой неделе, в котором погибли как минимум 175 человек. Наводнение называют худшим со времен Второй мировой войны.

На помощь пострадавшим городам пришли сотни волонтеров, вещи и продукты присылают со всей страны. В то же время, полиция просит не отправлять пожертвования через непроверенных людей и организации из-за случаев мошенничества. 

Правительство экстренно выделило средства в помощь пострадавшим регионам. Также идут дискуссии о том, почему не получилось заранее предупредить население об опасности и как должна работать система оповещения, чтобы трагедия не повторилась в будущем.

На эти выходные снова ожидаются сильные ливни и спасатели в повышенной готовности. Сейчас считается, что масштабы стихии не будут столь же серьезными.

Темы: Германиячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Германия
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Последние новости
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: