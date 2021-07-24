Увечері можуть закрити на вхід три станції метро

У зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу у суботу ввечері можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "24 липня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".

Деталі: "Київський метрополітен" пояснює, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.