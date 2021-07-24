Вечером могут закрыть на вход три станции метро
Суббота, 24 июля 2021, 16:28
В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча в субботу вечером возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Источник: КП "Киевский метрополитен"
Дословно: "24 июля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".
Детали: "Киевский метрополитен" объясняет, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Украинская правда