Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вечером могут закрыть на вход три станции метро

Суббота, 24 июля 2021, 16:28
Вечером могут закрыть на вход три станции метро

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча в субботу вечером возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "24 июля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Детали: "Киевский метрополитен" объясняет, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: метро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: