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На Хрещатику сталася пожежа

Субота, 24 липня 2021, 18:07
На Хрещатику сталася пожежа
фото: Олександр Шумілін, УП

У Києві на вул. Хрещатик, 13 вогнеборці ліквідували загоряння сміття.

Джерело: ДСНС

 
фото Олександра Шуміліна, УП

Деталі: Повідомлення про пожежу на Хрещатику в Печерському районі столиці надійшло до ДСНС о 14:20.

Пожежники встановили, що у дворі багатоповерхівок на відкритій території у контейнерах горіло сміття на площі 20 кв.м.

О 14:40 пожежу було локалізовано та о 14:58 – ліквідовано. На місці події працювало 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Українська правда

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Теми: пожежаКиївДСНС
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