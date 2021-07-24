На Хрещатику сталася пожежа
Субота, 24 липня 2021, 18:07
У Києві на вул. Хрещатик, 13 вогнеборці ліквідували загоряння сміття.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомлення про пожежу на Хрещатику в Печерському районі столиці надійшло до ДСНС о 14:20.
Пожежники встановили, що у дворі багатоповерхівок на відкритій території у контейнерах горіло сміття на площі 20 кв.м.
О 14:40 пожежу було локалізовано та о 14:58 – ліквідовано. На місці події працювало 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Українська правда