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На Крещатике произошел пожар

Суббота, 24 июля 2021, 18:07
На Крещатике произошел пожар
фото: Александр Шумилин, УП

В Киеве на ул. Крещатик, 13 пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Источник: ГСЧС

 
фото Александра Шумилина, УП

Детали: Сообщение о пожаре на Крещатике в Печерском районе столицы поступило в ГСЧС в 14:20.

Пожарные установили, что во дворе многоэтажек на открытой территории в контейнерах горел мусор на площади 20 кв.м.

В 14:40 пожар был локализован и в 14:58 – ликвидирован. На месте происшествия работала 1 единица пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Украинская правда

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Темы: пожарКиевГСЧС
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