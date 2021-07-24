На Крещатике произошел пожар
Суббота, 24 июля 2021, 18:07
В Киеве на ул. Крещатик, 13 пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Источник: ГСЧС
Детали: Сообщение о пожаре на Крещатике в Печерском районе столицы поступило в ГСЧС в 14:20.
Пожарные установили, что во дворе многоэтажек на открытой территории в контейнерах горел мусор на площади 20 кв.м.
В 14:40 пожар был локализован и в 14:58 – ликвидирован. На месте происшествия работала 1 единица пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Украинская правда