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У Будапешті проходить багатотисячний ЛГБТ-прайд

Субота, 24 липня 2021, 18:29
У Будапешті проходить багатотисячний ЛГБТ-прайд

У центрі столиці Угорщини проходить багатотисячний "Марш рівності".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu.

За словами кореспондентів, щоб потрапити на подію, потрібно пройти кордони поліції. Учасники демонстрації - переважно 20-30 річні. 

З символів на акції переважають веселкові прапори. Гасла на плакатах переважно політично нейтральні, але дехто прийшов із жартами про підтримку Джорджа Сороса або посиланнями на намір Орбана провести референдум про "захист дітей від ЛГБТ".

Здебільшого учасники не вдягались екстравагантно і обмежились плакатами та прапорами.

Колона почала рухатися близько 3 години дня, але дуже повільно.

Паралельно в іншому місці проходила контр-акція - "гетеро-прайд". Повідомляється, що туди прийшли менше сотні учасників. Серед іншого, там закликали притягнути до відповідальності учасників прайду, які наважилися прийти на ходу з власними дітьми.

На 16 годину ситуація залишалася спокійною, без помітних інцидентів, лише іноді хтось свистів у бік демонстрантів через кордон поліції.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан ініціював референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Детальніше на цю тему - у статті Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.

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Теми: Угорщина
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