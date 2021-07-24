В Будапеште проходит многотысячный ЛГБТ-прайд

В центре Будапешта, столицы Венгрии, проходит многотысячный "Марш равенства".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 444.hu.

По словам корреспондентов, чтобы попасть на событие, нужно пройти кордоны полиции. Участники демонстрации - преимущественно 20-30 летние.

Среди символов на акции преобладают радужные флаги. Лозунги на плакатах преимущественно политически нейтральные, но некоторые разместили на своих плакатах шутки о поддержке Джорджом Соросом или отсылки на намерение премьера Виктора Орбана провести референдум о "защите детей от ЛГБТ".

В основном участники не одевались экстравагантно и ограничились плакатами и флагами.

Колонна начала двигаться около 15:00 дня, но очень медленно.

Параллельно в другом месте проходила контр-акция - "гетеро-прайд". Сообщается, что туда пришли менее сотни участников. Среди прочего, там призвали привлечь к ответственности участников прайда, которые решились прийти на шествие с собственными детьми.

На 16 часов ситуация оставалась спокойной, без заметных инцидентов, только изредка кто-то свистел в сторону демонстрантов через кордон полиции.

Напомним, на этой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан инициировал референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Подробнее на эту тему - в статье Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.