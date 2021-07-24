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Медики перекривали міжнародну трасу через зарплатні борги

Субота, 24 липня 2021, 19:55
Медики перекривали міжнародну трасу через зарплатні борги
Суспільне

На Харківщині медпрацівники Валківської центральної районної лікарні у суботу перекривали трасу "Київ-Харків-Довжанський" (М-03) через борги із заробітної плати.

Джерело: Суспільне

 
Всі фото - "Суспільне"

Деталі: За словами речниці поліції Харківщини Олени Соболевської, в акції протесту взяли участь 100-150 людей.

"Рух транспорту був заблокований на одну годину", — повідомила Соболевська.

Як повідомляє видання, протестувальники зійшли з дороги о 15:00.

 

Люди принесли плакати "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні — "ні!", "Скороченню медиків — "ні!", "Зарплата — без затримки", "Гідну зарплату медикам".

 

"Незабаром буде три місяці, як ми не отримуємо зарплату, "ковідні" за квітень ми так і не одержали", — сказала молодша медсестра одного з відділень лікарні Валентина Шигапова.

На підтримку медиків вийшли також представники Спілки ветеранів АТО.

Під час акції медсестра Олександра Дуденкова, вимагаючи виплат, падала на коліна перед посадовцями. Один з чиновників її підняв.

 

У свою чергу, директор лікарні Богдан Носатов запевнив, що гроші медикам виплатять наступного тижня. За його даними, мають погасити борг за половину травня і червень. Інформацію про закриття лікарні він спростовує, але допускає скорочення персоналу на 40-50%.

Перший заступник голови Богодухівської РДА Юрій Кузуб заявив, що протягом наступного тижня будуть виплачені пакети включно з липнем, які прийдуть на рахунки лікарні і будуть виплачені на заробітну плату. "Травень, червень, липень. За "ковідні" у квітні, одразу кажу, не обіцяю, але ці, що я кажу, прийдуть на лікарню. Протягом п'яти днів", — сказав Кузуб.

За його даними, загальний борг у лікарні сягає 5,8 млн грн.

Що передувало: Перша акція протесту медиків у Валках відбулася 17 червня. 18 червня працівникам виплатили травневий аванс.

Проблеми з фінансуванням керівник закладу пов'язував із роботою НСЗУ. У боргах лікарні почала розбиратися прокуратура. 20 липня стало відомо, що на медзаклад чекає аудит, а до керівництва лікарні в обласному департаменті охорони здоров'я є питання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьмедицина
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