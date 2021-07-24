Медики перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

На Харьковщине медработники Валковской центральной районной больницы в субботу перекрывали трассу "Киев-Харьков-Довжанский" (М-03) из-за долгов по заработной плате.

Источник: Суспільне

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Детали: По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Елены Соболевской, в акции протеста приняли участие 100-150 человек.

"Движение транспорта было заблокировано на один час", - сообщила Соболевская.

Как сообщает издание, протестующие сошли с дороги в 15:00.

Люди принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы - нет!", "Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".

"Вскоре будет три месяца, как мы не получаем зарплату, "ковидные" за апрель мы так и не получили", - сказала младшая медсестра одного из отделений больницы Валентина Шигапова.

В поддержку медиков вышли также представители Союза ветеранов АТО.

Во время акции медсестра Александра Дуденкова, требуя выплат, падала на колени перед чиновниками. Один из чиновников ее поднял.

В свою очередь, директор больницы Богдан Носатов заверил, что деньги медикам выплатят на следующей неделе. По его данным, должны погасить долг за половину мая и июнь. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%.

Первый зампредседателя Богодуховской РГА Юрий Кузуб заявил, что в течение следующей недели будут выплачены пакеты включая июль, которые придут на счета больницы и будут выплачены на заработную плату. "Май, июнь, июль. За "ковидные" в апреле, сразу говорю, не обещаю, но это, что я говорю, придут на больницу. В течение пяти дней", - сказал Кузуб.

По его данным, общий долг в больнице достигает 5,8 миллионов гривен.

Что предшествовало: Первая акция протеста медиков в Валках состоялась 17 июня. 18 июня работникам выплатили майский аванс.

Проблемы с финансированием руководитель учреждения связывал с работой НСЗУ. В долгах больницы начала разбираться прокуратура. 20 июля стало известно, что медучреждение ждет аудит, а к руководству больницы в областном департаменте здравоохранения есть вопросы.