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У містах Франції протестують проти "паспорта здоров’я", сталися сутички

Субота, 24 липня 2021, 20:14
У містах Франції протестують проти паспорта здоров’я, сталися сутички

У низці французьких міст тисячі людей протестують проти запровадження доступу до низки послуг за "паспортом здоров’я", що посвідчує щеплення від коронавірусу, негативний тест або одужання після хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Організатори повідомили у правоохоронні органи, що загалом на всій території країни очікують участі близько 110 тисяч осіб. 

В Парижі люди почали пообіді збиратися у трьох точках - на площі Трокадеро, біля Бастилії та біля Державної ради, звідки рушили вулицями міста. В столиці до організації протесту причетні у тому числі лідери "жовтих жилетів".

Ходу почали з гаслами за свободу вибору, "Марон, ми не хочемо твого паспорта" тощо.

Згодом в кількох місцях сталися сутички з поліцією. 

З боку протестувальників кидали петарди та різні предмети, поліція відповідала сльозогінним газом. Поблизу Монтпельє протестувальники напали на знімальну групу телеканалу, журналістам довелося піти.

У Марселі, за оцінками префектури, акція зібрала близько 4 тисяч осіб. Про інциденти на ній не повідомляється. Окремі учасники грали на ударних інструментах і танцювали. 

В Ліоні, де вийшли близько 900 осіб, сталися сутички між невеликою частиною протестувальників і поліцією - перші почали будувати барикади і кидатися петардами, поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом водомет, коли частина демонстрантів спробували перекрити трасу. 

У Страсбурзі вийшли близько 4000 людей, вигукуючи гасла за свободу та відставку президента Еммануеля Макрона. У Ліллі вийшли близько 2000 осіб. Ці акції минули без інцидентів. 

Нагадаємо, у Франції з 21 липня "паспорти здоров’я" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком. 

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".

За даними міністерства внутрішніх справ, минулої суботи участь у протестах взяли понад 100 тисяч осіб, у тому числі близько 18 тисяч у Парижі.

23 липня Національна асамблея - нижня палата парламенту - схвалила проєкти щодо обов'язкової вакцинації медиків і "паспортів здоров'я" у першому читанні, тепер текст на розгляді Сенату. 

Cоцопитування, проведене на замовлення BFMTV інститутом Elabe, свідчить, що 76% французів підтримують ідею обов'язкової вакцинації для медиків і персоналу догляду, та 58% підтримують допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я".  

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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